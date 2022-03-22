لبنان

وزيرا الصحة والصناعة استكملا جولتهما في المصانع وزارا مصنعين في ضبية وزكريت

Lebanon 24
22-03-2022 | 09:10
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استكمل وزيرا الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض والصناعة جورج بوشيكيان، جولتهما في عدد من المصانع اللبنانية وزارا مصانع "بنتا" في ضبية و"ألغوريتم" في زكريت، (وسبقتهما صباحا زيارة مصنع أروان في جدرا)، ترافقهما نقيبة مصانع الادوية الدكتورة كارول أبي كرم ووفدا من النقابة، بهدف الإطلاع على عملية تصنيع الدواء في لبنان وتقييم الوضع وتحديد الإحتياجات.

واطلع الوزيران على تجهيزات المصانع وعملها في انتاج الدواء اللبناني ، واثنيا على "الجهوزية العالية التي تتمتع بها المصانع لجهة التصنيع والتجهيز والتعليب والتجهيزات اللوجستية وغيرها". 

كما أكدا "أهمية دعم الصناعة اللبنانية لقدرتها على سد حاجة السوق اللبنانية للدواء".

وتختتم الجولة بعيد الظهر بزيارة مصنع فارمالين في نهر ابراهيم وتتوج بلقاء مع الاعلاميين عن خلاصة الجولة. 
المصدر: الوكالة الوطنية
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