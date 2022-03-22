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لبنان
" HORECA CONNECTS" يفتح أبوابه أمام المتخصصين في مجال الضيافة والخدمات الغذائية
Lebanon 24
22-03-2022
|
09:02
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بحضور معالي وزير السياحة المهندس وليد نصار، اطلقت "HORECA CONNECTS" ملتقى المتخصصين في مجال الضيافة والخدمات الغذائية وذلك يوم الثلاثاء الواقع في 22 آذار 2022 في "سي سايد بافيليون" بيروت.
وشارك في الافتتاح الوزير السابق محمد شقير والوزير السابق فريج صابونجيان ورؤساء نقابات وجمعيات وسفراء، ورؤساء غرف تجارية وصناعية، بالإضافة إلى أهل الصحافة.
شعار "HORECA CONNECTS" هو "نحو بناء جسور جديدة" والذي يهدف إلى توفير منصة تسمح للخبراء في مجال الضيافة بإعادة الاتصال والتواصل فيما بينهم وإعادة البتّ بالأعمال التجارية، لا سيما عقب حظر الذي شهدناه بوتيرة متقطعة والتصعيد في التحديات الاقتصادية، وذلك خلال العامين الماضيين.
سيتخلل الحدث سلسلة من مناقشات خلال الأيام المقبلة، حيث سيتطرق المحترفون إلى مواضيع هامّة وقضايا شائعة، كما سيتم بث المحادثات مباشرةً على موقع Horecashow.com.
سيتمكّن زوار هوريكا من التعرّف على 200 علامة تجارية، بما في ذلك مجموعة من المنتجات المحليّة والمفاهيم الأكثر ابتكارًا.
ألقى وزير السياحة كلمة شَكَرَ فيها القيّمين على هذا الحدث واثنى على الجهود المبذولة لإنجاح هذا العمل، كما وكشف أنّه طلب من وزارة التربية الموافقة على إطلاق اسم نهاد دموس على المجمّع المدني للسياحة والضيافة تكريمًا له.
وصرّحت جمانة دموس سلامة، المدير العام لـ"Hospitality Services" ومنظِمة معرض "HORECA CONNECTS" : "إعادة الاتصال أمر حيوي لإنعاش اقتصادنا، وبالأخصّ، عقب الأزمات التي عاينّاها الناجمة عن الوباء وتداعياته على جميع القطاعات. من خلال HORECA CONNECTS، نهدف إلى الجمع بين أركان قطاع الضيافة والخدمات الغذائية وإعادة الاتصال لبدء التخطيط وممارسة الضغط من أجل مصلحة القطاع".
ينعقد "Agri-Food Innovation Days 2022" من تنظيم "بيريتيك Berytech" بالتزامن مع "HORECA CONNECTS"، وهو حدث يجمع بين شركات الأغذية الزراعية والشركات الناشئة ، كما ويهدف إلى عرض المنتجات والخدمات المختلفة المدرجة ضمن إجمالي سلسلة القيمة. سيقوم كل من الأكاديميين والمبتكرين والمستثمرين والجهات الحكومية ووسائل الإعلام والشركاء في هذا القطاع بمشاركة خبراتهم خلال مناقشات موجهة نحو الحلول.
في ما يلي أبرز ما ستقوم به أيضًا "HORECA CONNECTS" و"AFID":
•
تقديم أحدث المنتجات والحلول والخدمات اللبنانية الأكثر ابتكارًا والمتعلقة بقطاعي الضيافة والخدمات الغذائية، بما يسمح بتقديم بدائل للعلامات التجارية المستوردة.
•
دعم أعمال التصدير وبناء علاقات في السوق بين الموردين المحليين والعملاء الجدد أو الحاليين، بالإضافة إلى الجمع بين المنتجين والصناعيين والشركات المحلية الأخرى من جهة والطهاة اللبنانيين والمطاعم والموزعين في الخارج من جهة أخرى.
•
الترويج للمطبخ اللبناني والعلامات التجارية اللبنانية والمطاعم والقطاعات الإنتاجية في البلد، من أجل تعزيز قيمة العلامة التجارية اللبنانية، فضلًا عن تسليط الضوء على المنتجات المحلية والمطاعم والطهاة وسفراء الطعام والأشخاص الذين يعملون بجهد للحفاظ على سمعة لبنان كمركز للطهي.
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