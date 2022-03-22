لبنان

المرتضى التقى جاد تابت وبحثا في الارث الثقافي اللبناني

Lebanon 24
22-03-2022 | 09:35
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 استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، نقيب المهندسين السابق والخبير لدى لجنة التراث العالمي في منظمة اليونسكو والرئيس الفخري لجمعية "ايكوموس لبنان" المعمار جاد تابت، وكانت جولة أفق حول الارث الثقافي اللبناني لاسيما في ما يتعلق بالبيوت التراثية.

وعرض تابت امكان رفع ملف تسجيل معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس على اللائحة النهائية لمواقع التراث العالمي حيث يعتبر المعرض تحفة معمارية من تصميم المهندس المعماري البرازيلي العالمي اوسكار نيماير.

واعرب النقيب تابت عن استعداده "للتطوع لاعداد الملف المطلوب، بما يتيح رفعه الى اجتماع الدورة الحالية المرتقب انعقادها في القريب العاجل".

ورحب الوزير المرتضى بالموضوع شاكرا للنقيب مبادرته وتطوعه.
كما كلفه اعداد هذا الملف والتنسيق مع سفيرة لبنان الدائمة لدي اليونسكو وصولا الى تحقيق الخواتيم المرجوة.

الى ذلك،أجرى الوزير المرتضى اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة السيد نجيب ميقاتي ووضعه في ترتيبات اعداد الملف. وقد بارك ميقاتي هذه الخطوة، متمنيا "التوفيق في اعداد هذا الانجاز بالسرعة الممكنة لما له من أثر ايجابي على لبنان بشكل عام ومدينة طرابلس بشكل خاص".
المصدر: الوكالة الوطنية
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