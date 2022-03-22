لبنان

قام بعدّة سرقات من داخل تعاونيات ومحلّات بيع أدوات إلكترونية وصيدليات!

Lebanon 24
22-03-2022 | 10:15
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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة البلاغ التالي:

نتيجةً للتحريّات والاستقصاءات المكثّفة، توافرت معلومات لعناصر فصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت عن تواجد أحد المشتبه بهم بجرم السّرقة، في محلّة البسطة التحتا.

بتاريخ 12-3-2022، داهمت دوريّة من الفصيلة مكان وجوده، وعملت عناصرها على توقيفه، ويدعى:

ع. ش. (مواليد عام 1988، لبناني الجنسيّة)
بتفتيشه ومنزله، تمّ ضبط كميّة كبيرة من المسروقات (أجهزة خلوية، ساعات يد، آلات لفحص الضغط، خوذ واقية، آلات لتصفيف الشّعر...)، إضافةً إلى كميّة من حشيشة الكيف وحبوب مخدّرة، وخناجر و"سكاكين ست طقّات"...

 بالتحقيق معه، اعترف أنّه قام بسرقات متعدّدة، من داخل بعض التعاونيات، ومحلّات بيع أدوات إلكترونية، وصيدليات، ومحلّات البسة، بالاشتراك مع شخص آخر، العمل جارٍ لتوقيفه. إضافةً إلى سرقة ممتلكات شخصية لأشخاص عدّة، كأجهزة خلوية وغيرها... كما اعترف بتعاطي المخدّرات. وتبيّن أنّ بعض سرقاته سبق أن وثّقتها كاميرات مراقبة وعُرضت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أودع الموقوف مفرزة بيروت القضائيّة، للتوسّع بالتحقيق بعه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
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