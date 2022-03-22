وزارة الصناعة حدّدت سقف سعر مبيع طن الترابة... كم بلغ؟

أصدرت وزارة الصناعة بياناً حدّدت فيه سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بمليون وخمسمائة وستين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من 23/3/2022 لغاية 29/3/2022 ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.

وستحدّد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.