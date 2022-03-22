المكاري استقبل سفير تركيا وبحثا في مشاريع اعلامية ومعلوماتية

إستقبل وزير الاعلام زياد المكاري، في مكتبه في الوزارة، سفير تركيا علي باريش اولوسوي في زيارة تهنئة بتوليه منصبه الجديد.وأشار اولوسوي الى "ان اللقاء كان مناسبة للتعرف على وزير الاعلام وتهنئته بتعيينه"، وتمنى له النجاح في عمله" وقال: بحثنا في إمكانية إنشاء مشاريع متبادلة بين البلدين في حقلي الاعلام والمعلومات".وأشار اولوسوي الى انه "حصل من الوزير على أفكار سينقلها الى سلطات بلاده، على أمل ان تثمر مشاريع مشتركة بين البلدين".