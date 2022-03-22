11
o
بيروت
15
o
طرابلس
7
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
6
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
7
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
شرف الدين عرض مع نجاة رشدي ملف التنمية الريفية وعودة النازحين السوريين
Lebanon 24
22-03-2022
|
11:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل وزير المهجرين عصام شرف الدين في مكتبه في الوزارة، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي، وبحث معها في المستجدات الراهنة، كما عرضا ملفات إنمائية تخص عدد من القرى والبلدات، بالإضافة إلى أهمية تحويل وزارة المهجرين إلى وزارة التنمية الريفية وملف عودة النازحين السوريين إلى بلدهم.
وأكد شرف الدين خلال اللقاء أنه و"انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا ومصلحة اللبنانيين جميعا، آثرنا في الفترة السابقة طرح مسألة الإخوة النازحين وضرورة عودتهم الطوعية والآمنة إلى بلدهم، خصوصا بعد زيارتنا الأخيرة إلى دمشق، وتنسيقنا مع الدولة السورية في هذا الشأن، وسنتابع هذا الموضوع مع المعنيين في لبنان بهدف الوصول إلى خواتيم سعيدة تخفف من الأعباء الملقاة على عاتقنا في ظل الظروف الراهنة.
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
جبهتان قطبيتان ستضربان لبنان.. عودة للأمطار والثلوج والصقيع ولكن بُشرى سارة في هذا الموعد
Lebanon 24
جبهتان قطبيتان ستضربان لبنان.. عودة للأمطار والثلوج والصقيع ولكن بُشرى سارة في هذا الموعد
01:49 | 2022-03-22
22/03/2022 01:49:37
Lebanon 24
Lebanon 24
العينُ على الحريري مجدداً.. هذا ما يجري في "كواليس" الانتخابات
Lebanon 24
العينُ على الحريري مجدداً.. هذا ما يجري في "كواليس" الانتخابات
06:00 | 2022-03-22
22/03/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في عكار.. عسكري يقتلُ زوجته أمام أولادها!
Lebanon 24
جريمة مروّعة في عكار.. عسكري يقتلُ زوجته أمام أولادها!
07:11 | 2022-03-22
22/03/2022 07:11:01
Lebanon 24
Lebanon 24
كارين رزق الله تكشف معلومة جديدة عن طلاقها من فادي شربل.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
كارين رزق الله تكشف معلومة جديدة عن طلاقها من فادي شربل.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
05:42 | 2022-03-22
22/03/2022 05:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هوية صاحبها تُكشف.. جثة تطفو على مياه نهر الكلب
Lebanon 24
هوية صاحبها تُكشف.. جثة تطفو على مياه نهر الكلب
13:13 | 2022-03-22
22/03/2022 01:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:42 | 2022-03-22
في الضنية.. مبنى بأكمله يتعرض للانهيار! (صورة)
15:26 | 2022-03-22
ست حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟ (صورة)
15:06 | 2022-03-22
تعيين العميد الركن محمد المصطفى أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع
14:59 | 2022-03-22
جنبلاط قدم مولداً للكهرباء الى "بيت اليتيم الدرزي" في عبيه
14:48 | 2022-03-22
وزير الخارجية الايطالي استقبل بوحبيب: لبنان بلد استراتيجي لاستقرار الشرق الأوسط
14:33 | 2022-03-22
"خضّة" في سوق الدولار.. ماذا جرى خلال ساعات المساء؟
فيديو
شركة "Haval" تصنع رباعية دفع قوية ومتطورة... تعرفوا إلى سيارة "Dargo" (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Haval" تصنع رباعية دفع قوية ومتطورة... تعرفوا إلى سيارة "Dargo" (فيديو)
12:00 | 2022-03-22
22/03/2022 21:49:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة... روسيا تستخدم صواريخ "باستيون" المضادة للسفن لتدمير أهداف بريّة في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة... روسيا تستخدم صواريخ "باستيون" المضادة للسفن لتدمير أهداف بريّة في أوكرانيا (فيديو)
09:28 | 2022-03-22
22/03/2022 21:49:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"تويوتا" تطرح سيارة عائلية جميلة ومتطورة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"تويوتا" تطرح سيارة عائلية جميلة ومتطورة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
12:00 | 2022-03-21
22/03/2022 21:49:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact