شرف الدين عرض مع نجاة رشدي ملف التنمية الريفية وعودة النازحين السوريين

استقبل وزير المهجرين عصام شرف الدين في مكتبه في الوزارة، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي، وبحث معها في المستجدات الراهنة، كما عرضا ملفات إنمائية تخص عدد من القرى والبلدات، بالإضافة إلى أهمية تحويل وزارة المهجرين إلى وزارة التنمية الريفية وملف عودة النازحين السوريين إلى بلدهم.وأكد شرف الدين خلال اللقاء أنه و"انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا ومصلحة اللبنانيين جميعا، آثرنا في الفترة السابقة طرح مسألة الإخوة النازحين وضرورة عودتهم الطوعية والآمنة إلى بلدهم، خصوصا بعد زيارتنا الأخيرة إلى دمشق، وتنسيقنا مع الدولة السورية في هذا الشأن، وسنتابع هذا الموضوع مع المعنيين في لبنان بهدف الوصول إلى خواتيم سعيدة تخفف من الأعباء الملقاة على عاتقنا في ظل الظروف الراهنة.