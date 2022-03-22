لبنان

3 "سوبرماركات" مخالفة... اليكم مصيرها (صورة)

Lebanon 24
22-03-2022 | 11:24
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كثف مراقبو الاقتصاد في محافظة لبنان الحنوبي  بالتعاون مع فريق من مكتب الامن العام الاقليمي جنوباً ، جولاتهم الرقابية لا سيما مع عودة تفلت سعر صرف الدولار ،  واستغلال بعض التجار هذه الفرصة لرفع اسعار السلع والمواد الغذائية عشوائياً  دون حسيب او رقيب ،  حيث جالوا على عددمن  محال السوبر ماركت في بلدتي البابلية والغسانية ، وسطروا بنتيجتها  ثلاثة محاضر بعد ضبط اصحابها ، عرض بضاعتهم دون اعلان اسعارها .  

وتم لاحقاً تشميع السوبرماركت المخالفة من قبل فريق الامن العام ، تنفيذا لقرار النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان ، لالزام اصحابها تصحيح ادائهم عبر اعتمادهم اعلان اسعار موادهم المعروضة للمستهلكين .
 
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