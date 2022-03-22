3 "سوبرماركات" مخالفة... اليكم مصيرها (صورة)

كثف مراقبو الاقتصاد في محافظة لبنان الحنوبي بالتعاون مع فريق من مكتب الامن العام الاقليمي جنوباً ، جولاتهم الرقابية لا سيما مع عودة تفلت سعر صرف الدولار ، واستغلال بعض التجار هذه الفرصة لرفع اسعار السلع والمواد الغذائية عشوائياً دون حسيب او رقيب ، حيث جالوا على عددمن محال السوبر ماركت في بلدتي البابلية والغسانية ، وسطروا بنتيجتها ثلاثة محاضر بعد ضبط اصحابها ، عرض بضاعتهم دون اعلان اسعارها .وتم لاحقاً تشميع السوبرماركت المخالفة من قبل فريق الامن العام ، تنفيذا لقرار النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان ، لالزام اصحابها تصحيح ادائهم عبر اعتمادهم اعلان اسعار موادهم المعروضة للمستهلكين .