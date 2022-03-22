لبنان

فرنجيه استقبل السفير الروسي وبحثا في الاوضاع العامة والازمة بين روسيا واوكرانيا

Lebanon 24
22-03-2022 | 11:38
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استقبل رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف في حضور عضو لجنة العلاقات الخارجية في المرده انطوان مرعب.
 
وقد تم خلال اللقاء البحث في التطورات السياسية والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين بالاضافة الى الازمة الروسية الاوكرانية وقضايا دولية.
 
اثر اللقاء، قال السفير الروسي: "انتم تعرفون ان الدولة الروسية في تنسيق دائم مع كل الاحزاب والحركات في الجمهورية اللبنانية. ونحن نتعاون مع كل الاطراف، وطبعا هذه الزيارة مهمة، ونحن نعرف ان سليمان فرنجيه هو من الشخصيات البارزة والمعروفة وهو انسان شريف، ونحن دائما على تواصل ونناقش بعض التطورات الموجودة في لبنان قبل الانتخابات النيابية وطبعا الانتخابات الرئاسية".
وعما اذا تطرق الحديث الى الازمة الروسية الاوكرانية، قال: "الازمة الروسية الاوكرانية حاليا هي من اهم العناوين في الاخبار، وقد ناقشنا هذا الموضوع وفسرت الموقف الروسي بالنسبة لهذه الازمة وما كانت الاسباب وما هي الشروط للمفاوضات بين روسيا واوكرانيا، كما تطرقنا الى الوضع في الاراضي الاوكرانية تجاه العمليات العسكرية خاصة من قبل الجيش الروسي".
المصدر: الوكالة الوطنية
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