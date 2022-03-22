المرتضى استقبل وفدا من عمدة الثقافة في "القومي"

التقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم وفدا من عمدة الثقافة في الحزب السوري القومي الاجتماعي ضم: عميدة الثقافة فاتن المر والوكيل لؤي زيتوني والناموس رنا شماس حيث جرى التداول في شؤون ثقافية واجتماعية.كما تسلم المرتضى من الوفد دعوة لرعايته وحضوره حفل اعلان جائزة "انطون سعادة الادبية " عند الساعة السادسة من مساء الاحد في 27 آذار 2022 في مسرح المدينة.