تالا خرجت من منزلها ولم تَعُد... هل شاهدتموها؟

صـدر عـــن المديريـة العامـة لقــوى الأمــن الداخلـي _ شعبــة العلاقــات العامــة البـــــلاغ التالــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:- تالا حسني الجمل (من مواليد عام ٢٠٠٧، فلسطينية الجنسيّة)التي غادرت بتاريخ ٢١-3-٢٠٢٢، منزل ذويها الكائن في محلّة برج البراجنة – الضاحية الجنوبية، ولم تعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: ٤٦٦٣٨٣/٠١، للإدلاء بما لديهم من معلومات.