"دولار صيرفة" يرتفع.. إليكم كم بلغ اليوم

أصدر "مصرف لبنان" بياناً، اليوم الثلاثاء، أعلن فيه أنّ "حجم التداول على منصة "صيرفة" بلغ 26 مليون دولار أميركي بمعدّل 21900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل مؤسسات الصرافة على المنصة".

وأوضح البيان أنّ "التسجيلات على منصة صيرفة لهذا اليوم لم تكن مكتملة بسبب إضراب المصارف"، مشيراً إلى أنه "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".

يشار إلى أن سعر "صيرفة" بالأمس بلغ 21500 ليرة لبنانية.