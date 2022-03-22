السعوديّة ترحّب ببيان ميقاتي عن الخليج: نأمل باستعادة لبنان لدوره عربياً

رحّبت وزارة الخارجية السعودية بمضمون بيان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الذي صدر يوم أمس، وجرى التأكيد فيه على "التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي".

ولفتت الوزارة إلى أنّ بيان ميقاتي يتضمن نقاطاً إيجابية، معربة عن أملها بأن "يُسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربياً ودولياً".

وأكدت الوزارة على "تطلع المملكة إلى أن يعمّ لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار".