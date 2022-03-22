لبنان

أبو فاعور: كل ضغوطات أهل الممانعة بالبقاع الغربي لن تجدي نفعاً

Lebanon 24
22-03-2022 | 12:40
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أكّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور، في بيان اليوم، أن "كل الضغوطات والتهديدات التي يمارسها اهل الممانعة في منطقة البقاع الغربي وراشيا على بعض المرشحين والناخبين لن تجدي نفعاً"، وأضاف: "المنطقة واهلها سينتصرون لخيار القرار الوطني المستقل ورفض عودة الهيمنة، فقد تجاوزنا حاجز الخوف منذ زمن، فنحن ننتسب الى كمال جنبلاط الذي مشى الى الشهادة راضيا قانعا فهزم اهل المقصلة، ونحن نعتز بشهادة رفيق الحريري الذي هزم الوصاية بدمائه".
 
 
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