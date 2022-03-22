الأسد تدخّل شخصياً.. هذا هو مصير جميل السيد "انتخابياً"!

كشفت معلومات "لبنان24"، اليوم الثلاثاء، أنّ "النائب جميل السيد سيكون على لائحة الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر في دائرة بعلبك الهرمل، ما يعني أنه تم استبعاد مرشح حزب البعث العربي الاشتراكي الصحافي علي حجازي".

ووفقاً للمصادر، فإنّ المفاوضات التي شهدتها الأيام الماضية صبّت باتجاه السيد، وقد أشارت معلومات خاصة بـ"لبنان24" أنّ "الرئيس السوري بشار الأسد تدخل شخصياً بترشيح السيد، وأبلغ حزب الله رسمياً عبر قنوات التواصل بضرورة ترشيح السيد ضمن لائحة الثنائي، وهو الأمر الذي حصل فعلاً".