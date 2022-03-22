لبنان

مولوي عرض مع وفد هيئة الإشراف على الانتخابات الاستعدادات القائمة

Lebanon 24
22-03-2022 | 14:08
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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه، مساء اليوم، وفد هيئة الاشراف على الانتخابات برئاسة القاضي نديم عبد الملك، وتم البحث في الاستعدادات القائمة لإجراء الانتخابات النيابية المقررة في 15 أيار 2022.
 
 
 
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