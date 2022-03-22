"خضّة" في سوق الدولار.. ماذا جرى خلال ساعات المساء؟

بادر الكثير من المواطنين، مساء اليوم، إلى بيع الدولار في السوق الموازية وذلك وسط التراجع الكبير لسعر العملة الخضراء بين فترتي الصباح والمساء.

فعلى مدى 8 ساعات، تراجع سعر الدولار بنحو 1000 ليرة لبنانية، وهو رقمٌ يشيرُ إلى هبوط دراماتيكي من 24350 ليرة لبنانية إلى 23300 ليرة لبنانية.

وبسبب هذه الخضة في السعر، قرر العديد من الصرافين التوقف عن شراء الدولار من المواطنين، وذلك تجنباً للخسارة.

أما في ما خصّ تجار العملة، فإنهم عرضوا شراء الدولار بمبلغ 22800 ليرة لبنانية، أي بسعر أقل بـ500 ليرة من المتداول.

في المقابل، برز، مساء اليوم، ارتفاعٌ ملحوظ بسعر دولار منصة "صيرفة" وذلك من 21500 وحتى 21900 ليرة لبنانية. وهنا، فإنّ هذا الرقم كان متوقعاً في ظلّ إقفال المصارف الذي أثر على تداولات الدولار ضمن المنصّة.

وعن هذا الأمر، تقول مصادر مصرفية إنّه "من المتوقع أن يشهد سعر المنصة تراجعاً طفيفاً يوم غدٍ الأربعاء، إذ أن المصارف ستستأنف عملها كالمُعتاد". وأضافت: "هناك توقعات أيضاً بأن يتراجع سعر الدولار قليلاً إلى ما دون حدود الـ23 ألف ليرة".