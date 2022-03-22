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لبنان
جنبلاط قدم مولداً للكهرباء الى "بيت اليتيم الدرزي" في عبيه
Lebanon 24
22-03-2022
|
14:59
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قدم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مولداً للكهرباء بقوة 350 ك.ف.أ الى مؤسسة "بيت اليتيم الدرزي" في بلدة عبيه، وذلك في ضوء الظروف الصعبة التي تعانيه المؤسسة والمنطقة من انقطاع للكهرباء واستكمالاً للمساعدات الاجتماعية والانسانية التي يقدمها رئيس الحزب، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".
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