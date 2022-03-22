ست حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 410 إصابات بكورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1089005.

كما وسجل لبنان ست حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10258.