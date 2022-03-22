لبنان

تعيين العميد الركن محمد المصطفى أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع

Lebanon 24
22-03-2022 | 15:06
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أعلنت قيادة الجيش، اليوم الثلاثاء، أنه بموجب المرسوم الرقم 8924 تاريخ 10/ 3/ 2022، عُيّن العميد الركن محمد المصطفى أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع، وبموجب المرسوم الرقم 8969 تاريخ 19/ 3/ 2022، رقّيَ إلى رتبة لواء ركن.
كذلك، عُيّن العميد الركن بيار صعب عضواً في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني بموجب المرسوم الرقم 8923 تاريخ 10/ 3/ 2022. وبموجب المرسوم الرقم 8969 تاريخ 19/ 3/ 2022، رقّيَ صعب إلى رتبة لواء ركن.
 
 
 
 
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