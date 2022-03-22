طوافة عسكريّة تنقل طفلاً من البقاع إلى بيروت.. ما السبب؟

نقلت طوافة عسكرية الفتى أيلا بدر الدين مظلوم (12 عاماً) من بلدة بريتال إلى مستشفى في بيروت، نظراً لحالته الصحية الحرجة إثر إصابته برصاصة عن طريق الخطأ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.