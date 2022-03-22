لبنان

طوافة عسكريّة تنقل طفلاً من البقاع إلى بيروت.. ما السبب؟

Lebanon 24
22-03-2022 | 16:17
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نقلت طوافة عسكرية الفتى أيلا بدر الدين مظلوم (12 عاماً) من بلدة بريتال إلى مستشفى في بيروت، نظراً لحالته الصحية الحرجة إثر إصابته برصاصة عن طريق الخطأ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.
 
 
 
 
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