في برج البراجنة.. العثور على جثة رجل داخل شقّته

وجد المدعو "م.س" (مواليد 1958) مقتولاً داخل شقته في عين السكة - برج البراجنة، وقد رجحت المعلومات أنه أقدم على الانتحار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

ووفقاً للمصادر، فإنّ الشخص معروف لدى جيرانه بأنه كان يعاني من حالة نفسية واكتئاب منذ فترة.