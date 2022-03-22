لبنان

في برج البراجنة.. العثور على جثة رجل داخل شقّته

Lebanon 24
22-03-2022 | 17:36
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وجد المدعو "م.س" (مواليد 1958) مقتولاً داخل شقته في عين السكة - برج البراجنة، وقد رجحت المعلومات أنه أقدم على الانتحار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
ووفقاً للمصادر، فإنّ الشخص معروف لدى جيرانه بأنه كان يعاني من حالة نفسية واكتئاب منذ فترة.
وعلى الأثر، حضرت دورية للدرك والادلة الجنائية وعاينت الجثة والمكان، وتم نقل الجثة الى مستشفى الرسول الأعظم.
 
 
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