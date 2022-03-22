مقدمات النشرات المسائية

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان

فيما ينهي رئيس الجمهورية العماد عون زيارته إيطاليا حيث التقى اليوم الرئيس الإيطالي وأمس البابا فرنسيس المؤكد أنه سيزور لبنان قريبا تتحضر الساحة السياسية الداخلية لجلسة لمجلس الوزراء غدا" الأربعاء في السراي الكبير بحيث تحددت بعد سلسلة اتصالات حصلت بين رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ورئيس الجمهورية وعدد من الأفرقاء وتمخضت عن تسوية لمسار التطورات الخطرة على المستوى القضائي-المصرفي-السياسي التي شهدها لبنان في خلال الأيام الثلاثة الماضية الماضية والمتعلقة, أو بالأحرى التي انبثقت منها الدعاوى من القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان وشقيقه الموقوف رجا وعلى كل أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان وعلى مفوضي الحكومة المتعاقبين في المجلس.التفاهم أو التسوية إذا جاز التعبير تمحورت بعنوانها العريض بحسب معلومات أوساط مطلعة حول الإفراج عن رجا سلامة بسند إقامة ومنع سفر وعدم تحديد جلسة مقبلة لإستجواب رياض سلامة وكأنها لن تحصل والسير بإجراءات تتوخى السلامة على المسار الصيرفي والمصرفي ذي الصلة خصوصا بعد ظهور مخاطر جدية,أقلها توجس المصارف الخارجية المراسلة واهتزاز ثقتها مع الحاصل منذ ايام على المستوى المصرفي-القضائي. ودائما" على ذمة الأوساط..اقليميا تباطؤ لبعض الوقت في الوصول الى اللحظة التي يوقع فيها العالم مع ايران في فيينا الاتفاق النووي...خارجيا" كذلك: الحرب في جنوب شرق اوروبا مستمرة وشظاياها تطال كل انحاء المعمورة وعلى مستويات عدة وفي مجالات وقطاعات مختلفة.هذه التطورات حضرت في بنشعي بين رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والسفير روداكوف.في اي حال بين تطورات الخارج وملفات الداخل برزت مواقف مترامية الأهمية والأبعاد للرئيس عون في ايطاليا حيث رأى ان مخاطر النزاع في اوكرانيا شاملة وأن الحل الوحيد والأمثل هو السلام من خلال مفاوضات تقودها الامم المتحدة.أما بالنسبة الى حزب الله فقد لفت الى ان المقاومة ليست إرهابا" وحزب الله المكون من لبنانيين ليس له أي تأثير في الواقع الامني اللبناني الداخلي وإذ ربط بين مساري التحرير والسلام.أوضح الرئيس عون أن هناك اجزاء من اراضي لبنان وسوريا لا تزال محتلة ولدى الوصول الى تحريرها يمكن الانطلاق بمسيرة مفاوضات سلام لحفظ الحقوق.من جهة ثانية اشار الى مبادرة للبابا حيال لبنان.ومنذ بعض الوقت علمنا ان وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان يزور لبنان غدا"بعد سوريا.وقائع المشهد اللبناني لم تتبدل بتفاصيلها الساخنة المختلفة من المواجهة القضائية - المصرفية مرورا بإضراب المصارف التحذيري لليوم الثاني وفوضى قطاع المحروقات وصولا إلى فلتان الأسعار على أبواب شهر رمضان المبارك.بالنسبة للمواجهة القضائية - المصرفية لم يخرج إلى الضوء أي عنصر جدي يوحي بتحقيق نتائج على صعيد المعالجات.وعلى ضفاف هذه المواجهة تحركت المصارف المراسلة فاستفسرت عن قرارات منع السفر التي طاولت رؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك.مصرفيا أيضا قررت محكمة الإستئناف المدنية في بيروت قبول الإستئناف المقدم من فرنسبنك لقرار القاضي المنفرد المدني في قضية المصري (عياد إبراهيم) ورفعت الأختام عن المصرف الذي سيستأنف العمل في صناديقه أمام المودعين والمواطنين لسحب الأموال بما فيها الرواتب والمعاشات إعتبارا من صباح الغد.أما المحروقات فسجلت أسعارها قفزة جديدة صعودا ارتفاع لم يخفف من الضغط على المحطات التي أبقى عدد كبير منها خراطيمه مرفوعة.وبينما يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية غدا في السرايا تقارب بعض هذه الملفات دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة لهيئة مكتب المجلس تعقد الخميس المقبل في عين التينة.وعلى صعيد الحراك اللبناني باتجاه الخارج واصل رئيس الجمهورية ميشال عون زيارته لإيطاليا وبعدما التقى أمس البابا فرنسيس في الفاتيكان إجتمع اليوم مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في روما.الرئيس عون أكد أن البابا سيقوم بمبادرة لمساعدة لبنان مشددا في الوقت نفسه على أن في إمكان إيطاليا دعم الأطراف اللبنانيين للتلاقي على حل.المملكة العربية السعودية لاقت الموقف الحكومي اللبناني وفي بيان رسمي لافت بعد طول غياب أصدرته خارجيتها رحبت المملكة بما تضمنه البيان الأخير للرئيس ميقاتي حول العلاقة مع السعودية ومجلس التعاون الخليجي ورأت فيه نقاطا إيجابية أملت ان تسهم باستعادة دور لبنان عربيا ودوليا.إبتداء من الغد، المصارف تنهي إضرابها التحذيري وتعود إلى العمل فاتحة أبوابها امام المواطنين. التطور الإيجابي العملي واكبه تطوران قضائيان. الأول أن محكمة الإستئناف المدنية في بيروت قررت رفع الأختام عن مصرف فرنسبنك.لكن بعد فترة عادت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت وردت طلب فض الأختام عن صناديق المصرف المذكور.التطور الثاني أن غادة عون وبعد ادعائها على رياض سلامة وشقيقه رجا أحالت الأخير موقوفا على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وهذا يعني أن الملف لم يعد في يد القاضية عون. فهل تكون النتيجة أن يعود منصور إلى الأصول القانونية فيفرج عن رجا سلامة ويتابع التحقيقات؟لكن وفق منطق قانوني بحت لا وفق أجندة سياسية؟ الإجابة للايام المقبلة. علما أن المؤشرات السياسية لا توحي كثيرا بالتفاؤل. ذاك أن المنظومة السياسية الفاسدة تحاول تدفيع القضاء ثمن ما جنته يداها طوال سنوات وسنوات، وثمن عدم اتخاذها القرارات الضرورية لمواجهة الإنهيار كقانون الكابيتال كونترول مثلا. فهل على الجميع أن يدفعوا الثمن، فيما يبقى أرباب السلطة الفاسدة على عروشهم الكرتونية، لأنها عروش التخاذل والمحاصصة والفساد؟سياسيا، ما قاله رئيس الجمهورية لصحيفة "لا ريبوبليكا" الايطالية أثار ضجة كبيرة في لبنان. فعون أكد ان حزب الله لا يملك اي تأثير بأي طريقة من الطرق على الواقع الامني للبنانيين في الداخل. وهو قول مستغرب ان يصدر عن رئيس الجمهورية.فمن يتابع الوضع في لبنان يعرف ان حزب الله يستخدم فائض القوة ليتحكم في قرارات الدولة كلها، كما لا يتردد عن استخدام القوة عندما يجد ذلك ضروريا. والدليل على ذلك ما حصل في السابع من ايار 2008 وما حصل يوم القمصان السود وفي سواهما من الايام التي يعتبرها حسن نصر الله مجيدة.اما قول الرئيس عون ان مقاومة حزب الله للاحتلال ليست ارهابا فهو قول صحيح. لكن الم يلاحظ الرئيس عون ان حزب الله توقف عن مقاومة اسرائيل منذ العام 2006 وانه يركز كل اهتمامه على التدخل في الدول العربية بدءا من سوريا وصولا الى اليمن مرورا بالعراق؟ ثم ماذا عن الخلايا الارهابية المكتشفة في عدد من دول الخليج ومنها الكويت؟ على اي حال دفاع الرئيس عن الحزب لا يقدم ولا يؤخر.فالجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والمنظمات الدولية تعتبر ما يقوم به الحزب ارهابا، وكل دفاع عن الموضوع يشكل ادانة للبنان لا تبرئة للحزب. توازيا، طبول الانتخابات تقرع في كل المناطق . والمهم ان يشارك اللبنانيون بكثافة لاخراج لبنان من عنق الزجاجة.فـ"التغيير بدو صوتك. بدو صوتك. وب 15 ايار خللي صوتكن يغير"فارس من بئر السبع ، اصاب الذئب الصهيوني بمقتل امني خطير، واعاد الاعين الى ميدان الجهاد دهسا وطعنا وبكل ما امكن لمواجهة المحتلين.عملية فدائية نفذها ابن النقب المحتل الاسير المحرر محمد غالب ابو القيعان، حصيلتها اربعة قتلى من المستوطنين الصهاينة وعدد من الجرحى، اصابة بعضهم حرجة.لن تكفكف قمم التطبيع ولا لقاءات التنسيق اوجاع المحتل ، فالاستشهادي ابو القيعان الذي احكم سكينه رعبا في الجسد الصهيوني المتهالك، جعل المجتمع الصهيوني ينزف سريعا مواقف الخوف والارتياب من الايام القادمة مع حلول شهر رمضان المبارك، وهو المتوجس من القصاص مع معرفته بما تفعله قواته تنكيلا وتعذيبا بالفلسطينيين.عملية بطولية كفكفت دموع الثكالى وامهات الشهداء في القدس والشيخ جراح ونابلس والنقب وكل الضفة والقطاع التي بكت على مدى الايام الفائتة فتية فلسطينيين قضوا شهداء برصاص الاحتلال ..في قضاء لبنان هدوء على الجبهة مع المصارف وحاكم مصرف لبنان، مع استمرار استجواب شقيق الحاكم رجا سلامة ، فيما اعلنت المصارف وقف اضرابها الذي استمر ليومين وعادت كرتيلات النفط الى التوزيع، ما وزع اشارات عن تطورات تحت الاكمة..وفوق ارض الفاتيكان كلام من رئيس الجهورية العماد ميشال عون عن ثابتة لبنان، فالمقاومة ليست ارهابا أكد الرئيس عون، وحزب الله مكون من لبنانيين عانوا من الاحتلال، ومقاومته حررت الجنوب اللبناني، مذكرا العالم بأنه لا تزال هناك ارض لبنانية محتلة..على الاراضي الاوكرانية تغرق العنجهية الغربية مع سير العملية العسكرية الروسية وفق المحدد لها، فيما وصل الغرب الى الحائط المسدود بسلوك طريق العقوبات، فالنفط الروسي بيت القصيد، وعنده بدأ القادة الاوروبيون يعزفون نشيد عدم القدرة على التخلي عن مصدر الطاقة الروسية. فيما ذكرت مصادر اميركية ان عين ادارة بايدن على النفط الفنزويلي.اما عين البنك الدولي القلقة فعلى افريقيا المهددة بالمجاعة بفعل الحرب الاوكرانية. وهو ما على العالم التوقف عنده، فافريقيا المساحات الشاسعة وبلاد الخيرات تعتاش على القمح الاوكراني والروسي وغيره من الاساسيات، فمن رسم لهذه الشعوب الفقيرة ان تكون على هذه الحال؟على جري عادتها منذ بداية العهد، وتزامنا مع زيارة رئيس الجمهورية للفاتيكان وايطاليا، حملة مسعورة تتولاها اوركسترا المنظومة، ومعزوفتها موقف الرئيس ميشال عون المعروف من حزب الله، فيما العازفون مؤسسات اعلامية واعلاميون وصحافيون ومحللون، شبوا على منطق التشويه والتحريف والتضليل، فشابوا عليه، و”اللي بغير عادتو بتقل سعادة، ويمكن مدخولو”.فموقف الرئيس عون من حزب الله في الفاتيكان هو نفسه موقفه منذ سنوات، ولا شيء جديدا. أما الاتهامات فسياسية، لا بل انتخابية مكشوفة، فبعد كل هذا العمر والمسيرة والنضال، أما آن للبعض أن يخجلوا من ألاعيبهم، وأن يستحوا من سطحيتهم في ممارسة الشأن العام، وخاصة مع شخصية بقيمة وحجم وتاريخ ميشال عون؟فالعماد ميشال عون قبل الرئاسة وبعدها، لا يمكن ان يكون الا محامي الدفاع عن لبنان، وعن مصالح لبنان، وعن جميع المكونات اللبنانية بلا أي استثناء، لأنه يبقى بعدا لبنانيا أينما حل في الخارج، فيما الآخرون مهما تبدلت الأزمان، يبقون أبعادا خارجية في لبنان، ويبدلون ولاءاتهم كالحرباية، بين خارج وخارج.لكن، قبل الدخول في سياق النشرة، ومواضيعها سياسية وقضائية ومصرفية وانتخابية، ولأن إقدام التيار الوطني الحر على الدعوة الى مناظرة علنية في ملف الكهرباء هو خطوة غير مسبوقة في تاريخ السياسة اللبنانية، ومن الآن وحتى انتهاء المهلة المحددة لتأكيد المشاركة في المناظرة، أي الاربعاء في 23 آذار الجاري، سنبقى نذكر كل يوم الوزير السابق نقولا نحاس والنواب أنطوان حبشي، بلال عبدالله، ياسين جابر، علي حسن خليل والنائبة المستقيلة بولا يعقوبيان، والسيدتين جسيكا عبيد وكارول عياط، والسادة جمال صغير، يحيى مولود، جان العلية، غسان بيضون، مارك أيوب، رياض قبيسي، رياض طوق، هادي الأمين، وكل من يعتبر نفسه معنيا بالدعوة الى المناظرة، مع امكانية التواصل مع المنظمين على الرقم 71010950.ولأننا على مسافة أربعة وخمسين يوما من الانتخابات النيابية، نكرر: “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019.ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية. واجهوا الكل، وأوعا تخافو من حدا، مين ما كان يكون.غدا تعاود المصارف فتح ابوابها، بعد يومين من الكباش بينها وبين القضاء، من دون ان يعرف ماذا حقق الكباش، وإن كان الذي تحقق هو بلبلة مالية.مصرفيا ايضا، محكمة الاستئناف المدنية في بيروت ترفع الأختام عن فرنسبنك.قضائيا، البارز اليوم مثول رجا سلامة امام القاضي جان طنوس؛ بناء على طلب الاخير، بعد نقله من قصر العدل في بعبدا.في غضون ذلك، الرئيس عون يدافع عن حزب الله من الفاتيكان ، فيعلن في حديث صحافي أن مقاومة الاحتلال ليست إرهابا وليس لحزب الله المكون من لبنانيين وحرر الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي، أي تأثير على الواقع الأمني الداخلي للبنانيين.وردا على سؤال، أوضح الرئيس عون الذي أشار الى ان لبنان ليس دولة تحب الحروب، "ان هناك اجزاء من اراضي لبنان وسوريا لا تزال محتلة. وعندما نتوصل الى تحريرها، لن تبقى هناك من مشاكل في ما يتعلق بنزاع عسكري، ويمكن الانطلاق بمسيرة مفاوضات سلام مع اسرائيل، لحفظ الحقوق والسيادة الوطنية وتحرير الارض والمياه".في سياق آخر، على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا الأربعاء بندان مهمان: مالي وبيئي.المالي، عرض وزارة الطاقة والمياه طلب مؤسسة كهرباء لبنان توفير عملة أجنبية FRESH DOLLAR لتأمين الحد الادنى من سلامة الاستثمار في الإنتاج والنقل والتوزيع للأشهر الأربعة المقبلة.والبند البيئي: تمديد المهلة المتعلقة بالسماح بنقل وتصريف ستوكات الرمل والبحص والصخر الموجود داخل المقالع والكسارات.واضح أن البند البيئي المتعلق بالمقالع والكسارات هو رشوة انتخابية بامتياز وهو يعني عمليا التمديد للمقالع والكسارات.ردت السعودية التحية.. ورفعت مستوى ردها إلى مواقف صادرة عن الخارجية ترحب بما تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني من نقاط إيجابية وأملت أن يسهم ذلك في استعادة لبنان دوره ومكانته عربيا ودوليا، وأن يعم هذا البلد الأمن والسلام، ويحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار عبارات بادلت فيها المملكة البيان بالمثل بعد أن قدم الرئيس نجيب ميقاتي التزامات تجاه دول مجلس التعاون متعهدا اتخاذ إجراءات تمنع المس بسيادة هذه الدول وفي المعلومات المرتبطة بالبيان السعودي أن الرياض ثمنت تعهد ميقاتي وتشديده على ضرورة وقف كل النشاطات السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة السعودية ودول مجلس التعاون وأمنها واستقرارها التي تنطلق من لبنان وإذا كانت المملكة قد خصت رئيس مجلس الوزراء بالرد الإيجابي فإن مجلس التعاون سيدرس في السابع والعشرين من هذا الشهر رسالة لبنان على المبادرة الكويتية العربية على أن يسبق ذلك استكمال للاتفاق السعودي الفرنسي على تقديم المساعدات الاجتماعية وعلمت الجديد أن المرحلة الثانية ستكون ترجمتها عبر تواصل ولقاءات بين الفرنسي بيار دوكان والوزير السعودي نزار العلولا ويعمل الطرفان لتنسيق هذا المساعدات وصولا إلى توقيع اتفاقية في بيروت تحضرها الاطراف المعنية بتسلم المساعدات وربطا بمسار العلاقات بالسعودية علمت الجديد أن هناك مساعي بين الفرنسيين ولبنان الرسمي لإعادة ترتيب العلاقات الدبلوماسية مع لبنان وقالت مصادر متابعة إن النائب وائل ابو فاعور ناشط حاليا على هذا الخط وهو حاليا في الرياض ويقوم بمسعى بدأ منذ ثلاثة أسابيع لعودة السفير السعودي وليد البخاري إلى بيروت وفي المملكة أيضا زيارة للوزير السابق ملحم رياشي لكنها لا تتصل بالشق الدبلوماسي وقد تأخذ أبعادا انتخابية وهذه التحركات على خط الخليج تتابع فصولها في زيارة يقوم بها رئيس الحكومة لدول قطر يوم الجمعة المقبلة وبنص الجمعة.. أربعاء المصارف والقضاء في جلسة مجلس الوزراء من دون إحراز تقدم في الحلول فالمصارف تفتح ابوابها غدا لكن بحذر مفتوح على خطوات تصعيدية .. فيما ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وشقيقه رجا صار بدوام رسمي في العدلية ..وتوسع التحقيق مع رجا الى يد المحامي العام المالي القاضي جان طنوس الاخ غير الشقيق قضائيا لغادة عون والذي يوافق الريسة على كل قراراتها وتغريداتها.