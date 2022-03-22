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Lebanon 24
22-03-2022 | 18:00
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تحاذر كوادر في حزب عقائدي، غير يساري، من الانخراط أكثر فأكثر في الإنقسامات الداخلية على خلفية الترشيحات للانتخابات النيابية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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