المصارف والعلاقات مع دول الخليج قد تحضر في جلسة الحكومة

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "اللواء" ان "ملف المصارف والقضاء قد يحضر في مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال انطلاقا من الاتصالات التي اجراها وزير العدل".



إلى ذلك، اكدت المصادر ان "موضوع العلاقات مع دول الخليج قد يحضر ايضاً انطلاقاً من اتصالات اجراها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وردات الفعل الخليجية على مواقفه". واشارت إلى ان "لا تفاصيل واضحة عمّا اذا كان هناك من اتفاق ما تم التوصل اليه".إلى ذلك، اكدت المصادر ان "موضوع العلاقات مع دول الخليج قد يحضر ايضاً انطلاقاً من اتصالات اجراها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وردات الفعل الخليجية على مواقفه".

ولفتت إلى ان "مجلس الوزراء المقبل والمرجح الاسبوع المقبل ينعقد في قصر بعبدا لبحث سلسلة قضايا".