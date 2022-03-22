لبنان

المصارف والعلاقات مع دول الخليج قد تحضر في جلسة الحكومة

Lebanon 24
22-03-2022 | 18:35
A-
A+
Doc-P-934126-637835927809246812.jpg
Doc-P-934126-637835927809246812.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "اللواء" ان "ملف المصارف والقضاء قد يحضر في مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال انطلاقا من الاتصالات التي اجراها وزير العدل".
واشارت إلى ان "لا تفاصيل واضحة عمّا اذا كان هناك من اتفاق ما تم التوصل اليه".
إلى ذلك، اكدت المصادر ان "موضوع العلاقات مع دول الخليج قد يحضر ايضاً انطلاقاً من اتصالات اجراها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وردات الفعل الخليجية على مواقفه".
ولفتت إلى ان "مجلس الوزراء المقبل والمرجح الاسبوع المقبل ينعقد في قصر بعبدا لبحث سلسلة قضايا".
المصدر: اللواء
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:13 | 2022-03-22
23:16 | 2022-03-22
23:16 | 2022-03-22
23:40 | 2022-03-22
23:25 | 2022-03-22
23:22 | 2022-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website