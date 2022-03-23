الطقس سينقلب: بعد الكتل القطبية آذار سيودعنا بتيارات دافئة والحرارة سترتفع بشكل قياسي!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان المرتفع القطبي لا يزال يسيطر على شرق اوروبا بقيم ضغط تلامس 1042hpa، فتتمدد حرارته المنخفضة نحو البحر المتوسط ومناطقه الشرقية اي قبرص وتركيا وسوريا، لبنان وفلسطين والاردن وشمال مصر، ومن المنتظر ان يضرب منخفض جوّي المنطقة اعتباراً من ظهر اليوم الاربعاء ولغاية ظهر الجمعة وهو مصحوب بأمطار غزيرة وعواصف رعدية وتدني بدرجات الحرارة.

سوف يتأثر لبنان بكتل قطبية تتفاوت حرارتها المنخفضة بين المناطق البقاعية والجبال الغربية والشمال والجنوب، الأمر الذي سيؤدي الى تساقط الثلوج بين 900 متر و 1000 متر بين الحين والآخر وقد يلامس لبعض الوقت 800 متر في البقاع الغربي.

تنشط حركة الثلوج اعتباراً من قبل ظهر يوم الخميس بينما تتحوّل الامطار الى غزيرة ساحلاً، هذا ويُنتظر ان تتراوح التراكمات الثلجية في مراكز التزلج بين 50 و 65 سنتم.

ينحسر المنخفض الجوّي ظهر الجمعة ويتشكل الجليد مساء، ويتعمّق المرتفع الآزوري فوق ليبيا ومصر والجزائر بضغط مرتفع، فتتراجع الموجة القطبية لتبدأ المناطق المدارية الصحراوية بقذف التيارات الدافئة نحو شمال مصر ولبنان وسوريا الامر الذي سيرفع درجات الحرارة بشكل قياسي في نهاية آذار وقد يستهل نيسان ايامه برياح خماسينية دافئة لمدة 5 أيام.