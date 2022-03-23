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لبنان
جريح نتيجة حادث سير مروع على طريق الهيكلية - ضهر العين في الكورة
Lebanon 24
23-03-2022
|
01:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جريح نتيجة حادث سير مروع على طريق الهيكلية - ضهر العين الكورة. وعملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني على اسعافهم ونقل المصابين الى المستشفى.
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طريق الهيكلية
حادث سير
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