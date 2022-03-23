لبنان

جريح نتيجة حادث سير مروع على طريق الهيكلية - ضهر العين في الكورة

Lebanon 24
23-03-2022 | 01:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جريح نتيجة حادث سير مروع على طريق الهيكلية - ضهر العين الكورة. وعملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني على اسعافهم ونقل المصابين الى المستشفى.
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طريق الهيكلية

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