جريح نتيجة حادث سير مروع على طريق الهيكلية - ضهر العين في الكورة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جريح نتيجة حادث سير مروع على طريق الهيكلية - ضهر العين الكورة. وعملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني على اسعافهم ونقل المصابين الى المستشفى.