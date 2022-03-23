العلاقات اللبنانية الخليجية دخلت مرحلة جديدة: ميقاتي الى قطر وعبد اللهيان في بيروت

دخلت العلاقات اللبنانية- الخليجية مرحلة جديدة، يتوقع أن تبدأ ترجمتها العملية بالظهور تباعا وستكون اولى مؤشراتها في عودة سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري الى بيروت الاسبوع المقبل.

ومن المقرر إن تشكل زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى قطر نهاية الاسبوع الحالي للمشاركة في " منتدى الدوحة"، مناسبة لعقد سلسلة اجتماعات ولقاءات تهدف الى تعزير علاقات لبنان مع الخارج والدفع قدما نحو سلسلة خطوات لدعم لبنان ومساندته لتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها.

في المقابل يصل وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان الى بيروت غدا الخميس في زيارة رسمية سيقابل خلالها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي.