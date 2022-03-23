لبنان

دافع وحده عن إقتراح زميله ثم طلب سحبه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-03-2022 | 02:15
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شهدت لجنة الدفاع النيابية نقاشا إنتهى بسحب إقتراح قانون مقدم من عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص الرامي الى تعديل الفقرة الثانية من أحكام المادة 118 من قانون الانتخابات رقم 44/2017 .

وفي المعلومات أن إقتراح عقيص الذي غاب عن الجلسة، كان  يرمي الى السماح للمغتربين بالإقتراع بتذكرة  قديمة وإخراج قيد قديم وجواز سفر قديم أو منتهي الصلاحية ، ولدى  طرح  الإقتراح للنقاش لم يتبناه  أحد إلا النائب وهبي قاطيشا الذي دافع  عنه من دون أن يكون قد إطلع على معطياته ، عندها تدخّل مدير الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري الذي كان حاضراً في الإجتماع وابدى ملاحظات اطاحت بالإقتراح برمته .

وعلى الاثر طلب النائب قاطيشا سحب الاقتراح بعدما أقنعه الحضور بعدم جدواه.

المصدر: لبنان 24

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