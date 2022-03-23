عبدالله: خطوات جدية نحو تعزيز الصناعة الدوائية الوطنية

غرد النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "أخيرا بدأنا نلمس خطوات جدية نحو الإقتصاد المنتج وتعزيز الصناعة الدوائية الوطنية والذي ظهر من خلال تبني اللجان المشتركة في المجلس النيابي اقتراح قانون اللقاء الديمقراطي، والذي اعتقد سيكون على جدول أعمال الجلسة العامة. اليوم في السرايا خطوة جدية من وزارتي الصحة والصناعة في هذا الاتجاه".