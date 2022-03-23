لبنان

المستشفيات والدولار... من يمكنه التحمّل؟!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-03-2022 | 03:15
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بدا لافتا في الأيام الاخيرة اتجاه معظم المستشفيات الى طرح فواتيرها بالدولار الاميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف في السوق الموازية، كما بدا لافتا عدم رغبة هذه المستشفيات بالتعاطي مع مختلف الجهات الضامنة واعتمادها نظام الدفع "الكاش" قبل دخول المستشفى او اجراء أي جراحة.

في هذا السياق وبعيدا عن البحث في صوابية قرار المستشفيات او عدم صوابيته، يظهر التضامن الانساني في مختلف المدن والقرى اللبنانية، اذ ان وسائل التواصل الاجتماعي تغص بطلبات المساعدة من اجل دفع فواتير المستشفيات لعدد كبير من الأشخاص.

وعلى سبيل المثال، يحتاج ربيع (32 سنة) من شمال لبنان لاجراء عملية في احدى رئتيه تصل كلفتها الى 80 مليون ليرة لبنانية. وفور طرح الموضوع واطلاق الصرخة تأمن المبلغ في غضون أيام قليلة.

أمام هذا الواقع، يبدو ان الطيبة والانسانية لا تزالان صفتين أساسيتين من صفات المواطن اللبناني، والتي لولا وجودهما لكانت القدرة على التحمّل ضئيلة جدا.

المصدر: لبنان 24

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