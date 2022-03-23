قريباً.. قرار جديد للسوبرماركات!؟

بعد قرار نقابة السوبرماركت استيفاء قيمة الفاتورة من الزبائن حاملي البطاقات المصرفية بنسبة 50 % من البطاقات المصرفية و50 % نقداً يُلاحظ انه لم يسجل أي انخفاض في المبيعات بل استمرت بالوتيرة نفسها.

ويؤكد أحد أصحاب السوبرماركت ان "هذا القطاع اضطر لاتخاذ هذه الخطوة لأنه ليس لديه قدرة لشراء البديل عن المواد الغذائية المُباعة بسبب عدم تمكنه من تسييل الأموال في البطاقات الائتمانية نظراً لإحتجازها في المصارف. "

وأشار إلى ان "هذه المشكلة لم تُحل بعد وبالتالي سيضطر أصحاب السوبرماركت للتوقف كليا عن قبول الدفع بالبطاقات كما حصل في قطاعي الأدوية والمحروقات. "