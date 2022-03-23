لبنان

العثور على جثة في حارة صيدا... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-03-2022 | 02:49
A-
A+
Doc-P-934224-637836221638316446.jpg
Doc-P-934224-637836221638316446.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة المواطن ح.خ من بلدة كفرملكي، وذلك داخل الكاراج الذي يملكه في حارة صيدا.
مواضيع ذات صلة
لقاءات وجولات انتخابية في صيدا على وقع الشائعات
lebanon 24
23/03/2022 15:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أسهمُ مرشح جديد ترتفعُ في صيدا.. من هو؟
lebanon 24
23/03/2022 15:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
حيوانٌ صحراويّ ضخم يظهر في صيدا.. شاهدوا الفيديو
lebanon 24
23/03/2022 15:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تتراجع نسبة الإقتراع في دائرة صيدا - جزين رغم احتدام المعركة؟
lebanon 24
23/03/2022 15:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24

كفرملكي

صيدا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:09 | 2022-03-23
06:30 | 2022-03-23
09:20 | 2022-03-23
09:05 | 2022-03-23
08:56 | 2022-03-23
08:50 | 2022-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website