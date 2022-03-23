قطع طريق بلدة الشيخ عياش.. ماذا يجري؟

قطع محتجون طريق بلدة الشيخ عياش - عكار، بالحجارة والأتربة ومستوعبات النفايات، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وعلى قطع المياه والكهرباء عن البلدة منذ أسابيع.