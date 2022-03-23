لبنان

قطع طريق بلدة الشيخ عياش.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
23-03-2022 | 03:11
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قطع محتجون طريق بلدة الشيخ عياش - عكار، بالحجارة والأتربة ومستوعبات النفايات، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وعلى قطع المياه والكهرباء عن البلدة منذ أسابيع.
 
 
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عكار

قطع طريق

اوضاع معيشية

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