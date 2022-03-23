ما هي آخر مستجدات الوضع النفطي في لبنان؟

استبعد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس أن يصل سعر برميل النفط الى ثلاثمئة أو خمسمئة دولار، إلا في حال حصول أمر غير متوقع وأقسى مما نشهده اليوم كحرب عالمية ثالثة.وفي حديث الى صوت كل لبنان، اعتبر شماس أن روسيا تحاول الضغط على المجتمع الدولي بما خص أسعار النفط، مؤكداً أن المحروقات في لبنان متوافرة، ولكن ليس بالكميات المطلوبة، وأوضح شماس أن الوضع بات أفضل نوعاً ما في ما يتعلق بواقع المازوت.وأوضح شماس أن الاسعار التي تعرضها الشركات العالمية على وزارة الطاقة هي أكثر بمرتين عن العادة، وهذا سبب عدم قبول الوزارة بمناقصة الاسبوع الفائت، كاشفاً عن مناقصة جديدة ستقوم بها الوزارة في اليومين المقبلين.ولفت شماس إلى أن الشركات المستوردة للنّفط تبذل كل جهدها لتأمين المحروقات، كاشفاً انهم كقطاع خاص لديهم القدرة على التحكم بالأسعار بطريقة جزئية، وشدد شماس على ان تقلب سعر صرف الدولار على منصة صيرفة يجعل المسألة أكثر صعوبة.