لبنان

هل لبنان مقبل على مجاعة؟

Lebanon 24
23-03-2022 | 03:17
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استبعد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي حصول  مجاعة في لبنان حتى على المدى البعيد، مؤكداً ان احتياجات شهر رمضان اصبحت متوفرة.
بحصلي وفي حديث الى صوت كل لبنان، شدد على اننا في أزمة كبيرة نتيجة الحرب في أوكرانيا وشح الدولار من الاسواق، لا سيما لناحية القمح والزيت، لافتاً الى ان انتاج الزيت المحلي يستورد المواد الاولية لا سيما دوار الشمس من أوكرانيا وروسيا، واضاف: العمل جار لتأمين اسواق بديلة.
واذ أكد الا ازمة في المواد الغذائية الاخرى كالسكر والحبوب، أوضح بحصلي ان مشكلة القمح تعتمد على فتح اعتمادات مصرف لبنان لتأمين البضائع بوتيرة أسرع، ودعا بحصلي الناس الى التريث وعدم التخزين.
 
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