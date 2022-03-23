لبنان

وديع الخازن: لعدم تكبيل القضاء بالسياسة وعدم ضرب القطاع المصرفي

Lebanon 24
23-03-2022 | 03:26
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رأى عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن أنه "في وقت تتحمل البلاد وزر تداعيات الكباش المصرفي القضائي، جوهر الأزمة هو الانهيار الاقتصادي الذي لامس الإفلاس، وما حصل من عمليات تحويل للأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، والتأخير في إصدار قانون "الكابيتال كونترول".
 
ودعا، في بيان، إلى "التحلي بالمسؤولية والتوازن والوطنية، من خلال عدم تكبيل القضاء بالقيود السياسية، وعدم ضرب القطاع المصرفي وإنهاكه وتدميره تفاديا لجر البلاد إلى المزيد من الافلاسات والانهيارات، وفي الوقت عينه إحترام قدسية القضاء وإستقلاليته، فضلا عن إنصاف المواطنين واستنباط الحلول اللازمة لإعادة حقوقهم وتحرير مدخراتهم وأموالهم". 
 
وعن زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى إيطاليا ولقائه الحبر الأعظم البابا فرنسيس والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وجولة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى مصر، ولقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقيادات دينية ومسؤولين مصريين، تمنى الخازن أن "يثمر هذا الحراك الخارجي استقرارا داخليا وانتعاشا اقتصاديا، وطمأنينة في النفوس وفي تبديد الغيوم عن آفاق المستقبل".
 
وهنأ الخازن الرابطة المارونية ومجلسها الجديد المنتخب برئاسة السفير خليل كرم، متمنيا لهم "التوفيق في مهمتهم الوطنية الجامعة، وفي مساهمتهم من موقعهم في دعم مساعي الخيرين، على صعيد الطائفة المارونية الكريمة أو على مستوى الوطن، إلى توحيد الكلمة والرؤى، ونبذ الخلافات، وتحقيق المصلحة المارونية والوطنية العليا".
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