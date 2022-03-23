مجزرة بحق أشجار الصنوبر في فنيدق (صور)

صدر عن بلدية فنيدق:قامت عصابة بمجزرة، تمثلت بقطع الأشجار على قارعة الطريق العام في فنيدق - القموعة، بلا خوف من الدولة ولا من الأجهزة الأمنية ولا من الوزارات المعنية .منذ أكثر من سنة و بلدية فنيدق تستصرخ وتناشد ضمائر المسؤولين عن حماية هذه الغابات لكنهم لم يحركوا ساكنا إلى الآن، وكأنهم يتواطؤون مع هذه العصابة التي تقطع الشجر وتبيعه بهدف الربح المادي، وفي وضح النهار وبحجة "بدنا نتدفا" من البرد.بينما في الحقيقة فإن الفقراء والمعرضين للبرد لا حول لهم ولا قوة فهم في الاصل لا يملكون وسائل القطع ولا النقل ولا حتى القدرة البشرية، فلا صحة لإلصاق تهمة قطع الأشجار بالفقراء والمساكين والمحتاجين والبردانين .مع العلم أن الأجهزة الأمنية المعنية قادرة على تتبع هذه العصابة فردا فردا، وبالدليل القاطع الذي يدين أفعالهم الشنيعة بحق الطبيعة والبيئة والثروة الحرجية.بلدية فنيدق تتوجه إلى الدولة بكافة أجهزتها والنيابة العامة خصوصا بالضرب بيد من حديد قبل فوات الأوان، فالغابات تباد والآتي خطير إن لم نقف جميعا في وجه هؤلاء.