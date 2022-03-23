لبنان

سرقة "كابل" الكهرباء بالكامل في ببنين

Lebanon 24
23-03-2022 | 04:23
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اقدم عدد من اللصوص على سرقة "كابل" الكهرباء بالكامل من محطة الكهرباء في ببنين على طريق الري، وفروا الى جهة مجهولة، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
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الكهرباء

ببنين

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