لبنان

هل من تأثير لعودة السفراء الخليجيين على الانتخابات؟

Lebanon 24
23-03-2022 | 04:28
A-
A+
Doc-P-934267-637836283613007757.jpg
Doc-P-934267-637836283613007757.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى أمين السرّ العام للحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر أنه بعد بيان الحكومة وترحيب الكويت والسعودية يجب البدء بتحديد موقف سياسة رسمية واضحة، وعلى القوى السياسية، ان تحترم هذا السقف السياسي.
واضاف في حديث لصوت لبنان ان المعطيات تشير الى ان هذا الامر هو بمثابة خطوة اولى الى عودة السفيرين السعودي والكويتي بشكل رئيسي الى لبنان في وقت قريب.
وتعليقاً على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من حزب الله قال: انه يدافع عن طرف سياسي حليف له، لكن مبدأ العلاقة مع أي دولة اخرى سواء عربية او غير عربية، فينطبق عليها سياسة الخارجية اللبنانية وليس سياسة حزب خاصة فيه.
واذ أمل ناصر ان تشكل هذه العودة متنفساً للبنانيين قال انه لا يرى تأثيراً لها على الانتخابات.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:09 | 2022-03-23
06:30 | 2022-03-23
09:20 | 2022-03-23
09:05 | 2022-03-23
08:56 | 2022-03-23
08:50 | 2022-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website