هل من تأثير لعودة السفراء الخليجيين على الانتخابات؟

رأى أمين السرّ العام للحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر أنه بعد بيان الحكومة وترحيب الكويت والسعودية يجب البدء بتحديد موقف سياسة رسمية واضحة، وعلى القوى السياسية، ان تحترم هذا السقف السياسي.واضاف في حديث لصوت لبنان ان المعطيات تشير الى ان هذا الامر هو بمثابة خطوة اولى الى عودة السفيرين السعودي والكويتي بشكل رئيسي الى لبنان في وقت قريب.وتعليقاً على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من حزب الله قال: انه يدافع عن طرف سياسي حليف له، لكن مبدأ العلاقة مع أي دولة اخرى سواء عربية او غير عربية، فينطبق عليها سياسة الخارجية اللبنانية وليس سياسة حزب خاصة فيه.واذ أمل ناصر ان تشكل هذه العودة متنفساً للبنانيين قال انه لا يرى تأثيراً لها على الانتخابات.