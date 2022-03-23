لبنان

هل نحن أمام أزمة طحين جديدة؟

Lebanon 24
23-03-2022 | 04:33
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أوضح وكيل مطاحن التاج في صيدا والجنوب حسن عزالدين ان كميات الطحين التي تسلم للافران غير كافية، وقليلة، وتتراوح بين عشرة و15 طن وفق نظام البونات من وزارة الداخلية.
وتوقع الذهاب الى وضع أصعب من الحالي، مع بلوغ مرحلة رفع الدعم عن الطحين، ما يؤدي الى رفع الأسعار، وقد يصل شوال الطحين الى ما بين 400 الى 500 الف ليرة، ونحن حالياً دخلنا في السوق السوداء حيث بلغ شوال الطحين في بعض المناطق مليونين ومئتي ألف ليرة.
وطالب في حديث لصوت لبنان 100.3-100.5 مصرف لبنان بفتح الاعتمادات اللازمة لادخال السفن الموجودة في المياه الاقليمية.
 
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