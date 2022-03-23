الراعي التقى مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون العربية.. وهذا ما تم بحثه

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطري الراعي في دار المطرانية المارونية في مصر الجديدة مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون العربية السفير علاء موسى ونائب المساعد لشؤون المشرق العربي كامل جلال وجرى بحث في آخر مستجدات الأزمة اللبنانية.