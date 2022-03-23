بالجرم المشهود... توقيف شخصين أثناء تنفيذهما إحدى السرقات

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة:حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة متعدّدة لكميّات من الحديد، والألمنيوم، وكابلات كهربائية في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان.كثفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي جهودها الاستعلامية لتحديد هوية المتورطين وتوقيفهم.بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت قطعات الشّعبة من تحديد هوية مشتبهٍ بهما، وهما:ج. ح. (مواليد عام 1996، لبناني)ر. ع. (مواليد عام 1992، لبناني)بتاریخ 18-3-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفهما بالجرم المشهود، أثناء تنفيذهما عملية سرقة من داخل أحد المستشفيات في ضبية. وبتفتيشهما ضُبِطَ بحوزتهما: أدوات تُستخدم للسّرقة، وسكين، ومحوّل كهربائي، وكميّة من الكابلات والأسلاك الكهربائية.بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذهما ما يتخطّى الـ /12/ عملية سرقة من الحديد، والألمنيوم، وكابلات كهربائية، ومعدّات صناعية، كما اعترفا بتعاطيهما المخدّرات.أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.