انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق في الضنية.. ما السبب؟

تقوم شركة bus دائرة الضنية مد خطوط توتر بدل الخطوط التي سرقة في وادي الزحلان مما ادى انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق ومنهم بلدة حقل العزيمة، وفق مندوبة "لبنان 24".