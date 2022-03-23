لبنان

انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق في الضنية.. ما السبب؟

Lebanon 24
23-03-2022 | 05:18
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تقوم شركة bus دائرة الضنية مد خطوط توتر بدل الخطوط التي سرقة في وادي الزحلان مما ادى انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق ومنهم بلدة حقل العزيمة، وفق مندوبة "لبنان 24".
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الضنية

الكهرباء

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