باسيل بعد لقائه العبسي : صخرة نستمد منها القوة

زار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في الربوة.



وبعد اللقاء الذي استمر ساعة اكتفى باسيل بالقول :" هذه الزيارة هي للوقوف على خاطر غبطته واخذ بركته ولطلب صلاته لاننا نعرف ان سيدنا دائما في المراحل الصعبة هو صخرة في لينان وسوريا وفي كل المشرق ويعطي للمسيحيين القدوة والايمان كي يبقوا في أرضهم لذلك تزوره لنستمد منه هذه القوة" .