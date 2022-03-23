امطار وعواصف رعدية وانخفاض بالحرارة في هذا التاريخ.. فاستعدوا!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما اجمالا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية احيانا، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا بخاصة في المناطق الجنوبية مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر و تلامس ليلا ال800 متر شمالا.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: منخفض جوي متوسط الفعالية متمركز حاليا جنوب غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر آذار ب حوالي 6 درجات، بحيث تكون المتساقطات متوسطة ويبلغ ذروة فعاليته فجر الخميس ويستمر تأثيره حتى يوم السبت.(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر آذار بين 13 و 22 درجة مئوية).- الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة بدءا من الجنوب وتمتد شمالا، تشتد غزارتها أحيانا وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد على الساحل ليلا، كما تتساقط الثلوج ابتداء من 1200 متر ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل لتلامس ال 1000 متر خصوصا شمال البلاد.الخميس: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية احيانا، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا بخاصة في المناطق الجنوبية مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر و تلامس ليلا ال800 متر شمالا.الجمعة: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 900 مت وما دون في المناطق الشمالية والداخلية، يتحسن الطقس في الفترة المسائية، ويحذر من تشكل الجليد خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1000 متر.السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا، يتحول خلال النهار الى غائم مع امطار محلية وثلوج على ارتفاع 1200 متر، يحذر من تشكل الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1200 متر، خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.- الحرارة على الساحل من 7 الى 12 درجة، فوق الجبال من 1 الى 6 درجات، في الداخل من 1 الى 7 درجات.- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، سرعتها بين 10 و 50 كلم/س.- الانقشاع:متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب والمتساقطات.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و85%- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء: 16 درجة.- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 05:37- ساعة غروب الشمس: 17:53