أبو شقرا يناشد وزير الطاقة: للتحرك سريعا مع شركات النفط

ناشد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا دولة وزير الطاقة وليد فياض بالتحرك سريعاً لتسوية الأوضاع بين الشركات المستوردة للنفط ومصرف لبنان، وقال لـ"لبنان24": "نحن كموزعي محروقات أصبحنا في موقع الوسط بين الشركات والمحطات، وهناك بعض الشركات تطلب الدولار الكاش من الموزعين".

واضاف: "هذا الأمر غير محسوب ضمن جدول أسعار المحروقات في حين أن المصارف تأخذ عمولات على الدولارات، فمنهم من يتقاضى عمولات بين 1 و 2 بالمئة، في حين أن البعض الآخر يجمد 10 بالمئة من قيمة المبالغ الموجودة".



وتابع: "حريصون كموزعي محروقات على أن تبقى الأمور سارية بشكل جيد وهمنا الاول والأخير كأصحاب محطات وكموزعين المواطن واستمرارية عملنا".