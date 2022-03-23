لبنان

أبو شقرا يناشد وزير الطاقة: للتحرك سريعا مع شركات النفط

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-03-2022 | 06:38
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ناشد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا دولة وزير الطاقة وليد فياض بالتحرك سريعاً لتسوية الأوضاع بين الشركات المستوردة للنفط ومصرف لبنان، وقال لـ"لبنان24": "نحن كموزعي محروقات أصبحنا في موقع الوسط بين الشركات والمحطات، وهناك بعض الشركات تطلب الدولار الكاش من الموزعين". 
واضاف: "هذا الأمر غير محسوب ضمن جدول أسعار المحروقات في حين أن المصارف تأخذ عمولات على الدولارات، فمنهم من يتقاضى عمولات بين 1 و 2 بالمئة، في حين أن البعض الآخر يجمد 10 بالمئة من قيمة المبالغ الموجودة".

وتابع: "حريصون كموزعي محروقات على أن تبقى الأمور سارية بشكل جيد وهمنا الاول والأخير كأصحاب محطات وكموزعين المواطن واستمرارية عملنا".

لبنان

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