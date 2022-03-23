طفل يسقط من شرفة منزله... اليكم ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط أحد الأطفال من التابعية السورية (4 سنوات) من شرفة منزله الكامن في الطابق الثاني في أحد الابينة في منطقة سير الضنية.

وتم نقله الى احد مستشفيات المنطقة حيث تبيّن انه تعرض لاصابة في رأسه ووصفت حالته بالمستقرة.