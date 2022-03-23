بدءًا من يوم غد حتى الثلثاء المقبل.. اضراب لعمال كهرباء لبنان

عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان قبل ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا بعنوان "أوقفوا تفتيت المؤسسة وخردقة القوانين: مشروع مقدمي الخدمات فاشل ولا يستحق التضحية بمؤسسة وطنية بحجم كهرباء لبنان".

وتلا رئيس النقابة شربل صالح بيانا قال فيه: "نلتقي اليوم بعد مرور ما يقارب الاسبوعين على تحركنا واعلان الاضراب والاعتصام داخل مراكز المؤسسة ولم يحرك أحد من المسؤولين ساكنا لنضع الجميع امام مسؤولياتهم والأسباب التي أدت إلى إعلان الإضراب".

وقال: "لذا تعلن النقابة الاستمرار الأضراب والاعتصام مع إقفال المداخل في مراكز المؤسسة على الاراضي كافة، والسماح فقط لعمال المؤسسة ومستخدميها بالدخول اليها اعتبارا من يوم غد الخميس ولغاية الثلاثاء المقبل ضمنا، مع عدم اجراء المناورات على الشبكة العامة باستثناء ما يشكل خطرا على السلامة العامة وبالتنسيق مع النقابة وعدم استلام وتسليم المحروقات بما فيها تفريغ البواخر وتفريغ المحروقات من خزان الى آخر. وتبقي النقابة اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ ما تراه مناسبا".