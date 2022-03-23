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لبنان
رئيس الحكومة اطلع من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة على مداولات مجلس الأمن عن لبنان وتطبيق القرار 1701
Lebanon 24
23-03-2022
|
07:19
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إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، واطلع منها على مداولات مجلس الأمن الدولي عن لبنان وتطبيق القرار 1701.
كما استقبل سفير مصر في لبنان ياسر علوي وتم خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.
وإستقبل رئيس مجلس الوزراء أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد الحنفي.
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