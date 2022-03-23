لبنان

رئيس الحكومة اطلع من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة على مداولات مجلس الأمن عن لبنان وتطبيق القرار 1701

Lebanon 24
23-03-2022 | 07:19
A-
A+
Doc-P-934345-637836386061745308.jpg
Doc-P-934345-637836386061745308.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا  قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، واطلع منها على مداولات مجلس الأمن الدولي عن لبنان وتطبيق القرار 1701.  
كما استقبل سفير مصر في لبنان ياسر علوي وتم خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.
وإستقبل رئيس مجلس الوزراء أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد الحنفي.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:09 | 2022-03-23
06:30 | 2022-03-23
09:31 | 2022-03-23
09:20 | 2022-03-23
09:05 | 2022-03-23
08:56 | 2022-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website