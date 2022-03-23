رئيس الحكومة اطلع من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة على مداولات مجلس الأمن عن لبنان وتطبيق القرار 1701

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، واطلع منها على مداولات مجلس الأمن الدولي عن لبنان وتطبيق القرار 1701.كما استقبل سفير مصر في لبنان ياسر علوي وتم خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.وإستقبل رئيس مجلس الوزراء أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد الحنفي.